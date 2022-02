Oroscopo Branko di Venerdì 4 Febbraio 2022: Pesci sottotono

Nell’attesa di nuove risposte professionali o nuove gare sentimentali, approfittate di questa bella Luna nel segno per mettere mano alle situazioni rimaste in sospeso.

Non c’è tanto amore da impazzire, quanti di voi si sono sposati o avuto figli ma in questo momento le stelle sono più orientate verso la professione e le questioni finanziarie.

Amici del Leone l’astrologo suggerisce di prendere le decisioni in modo autonomo. Se dovesse concludersi qualcosa vuol dire che davvero non c’è più nulla da fare e sarà meglio così.

Salute ancora da tenere sotto controllo, sono in arrivo influssi che possono impegnarvi ancora di più nel lavoro. Per questa ragione vi dovete controllare.

Amici del Sagittario il buon umore è merito qualche volta del Sole in Acquario. l fine settimana potrebbe darvi dei suggerimenti speciali. Per quanto riguarda il lavoro, non esagerate.

Capricorno

Non è il momento per rinunciare all’amore. Lunedì la Luna entrerà nel vostro segno, tanti chiarimenti in amore per la prossima settimana.