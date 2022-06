Oroscopo Branko Sabato 4 Giugno 2022: Toro teso

Ariete Avrete Marte e Giove nel segno, una magnifica Luna nel segno dell’amico Leone. Sarà una giornata che vi inviterà a mettere da parte le preoccupazioni pratiche e far spazio all’amore.

Toro Dovrete fronteggiare gli effetti di una Luna in aspetto contrario. Nel corso della giornata potrebbero nascere questioni, momenti di tensione in famiglia.

Gemelli Il cielo vi potrebbe riservare una bella sorpresa. Qualcuno riuscirà a concludere un accordo importante e firmare un contratto.

Cancro Cielo interessante per voi nati del segno che favorirà specialmente la vita pratica, le trattative, le questioni di soldi.

Leone Non perdetevi in inutili dettagli, non è il momento di cercare l’ago nel pagliaio! Organizzate qualcosa di bello con il partner.

Vergine Cercate di non dare adito a sterili polemiche. Se in amore qualcosa non va percorrete la strada del dialogo e tutti i nodi verranno al pettine.

Bilancia Non lasciate che qualche pensiero di troppo mini la vostra tranquillità. Provate a recuperare terreno.

Scorpione Oggi sarà una giornata che potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Sforzatevi di mantenere la calma.

Sagittario Una Luna frizzante nel segno del Leone vi riempirà di allegria. Dovreste approfittarne, per organizzare un bel viaggio da qualche parte.

Capricorno Nelle prossime ore sarete alle prese con questioni legate ai soldi, ai beni i proprietà, dovrete operare spartizioni, sarà utile mantenere la lucidità e la calma.

Acquario Venere in Toro vi provoca, vuole stuzzicarvi in ogni modo accentuando in voi la curiosità.