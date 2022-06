Germania, ticket di 9 € per viaggiare ovunque: ecco la novità

In Germania, è stato creato un ticket di 9 € per aiutare tutti a viaggiare. L’iniziativa riguarda mezzi pubblici e treni regionali

Una vera e propria scommessa, che potrebbe pagare così come potrebbe non farlo. In Germania, per combattere l’aumento dei prezzi della benzina, il Governo ha cominciato a promuovere l’iniziativa “9 € Ticket“. Si tratta di un programma che permette a qualunque cittadino tedesco di poter viaggiare su tutta la rete nazionali dei mezzi pubblici e treni regionali a soli 9 € al mese.

Questo incentivo, su input del Governo, mira a contrastare i rincari del petrolio e quindi della benzina. La popolazione lascerà quanto più possibile l’auto a casa. L’iniziativa è valida per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto. I cittadini hanno chiaramente accolto in modo entusiastico questo provvedimento. In poche ore, infatti, ha generato una vendita di oltre 200 mila abbonamenti per la Deutsche Bahn.

Molto entusiasmo, dunque, ma anche qualche preoccupazione. Infatti, il numero di passeggeri che usufruiranno dell’opzione sembra essere molto più grande rispetto a quello previsto dal sistema. Un bel cruccio che porterà, naturalmente, la Deutsche Bahn ad incrementare l’offerta dei treni nelle tratte più richieste. Soprattutto i dipendenti delle aziende di trasporto pensano che in Germania la situazione possa degenerare da un momento all’altro.

Non resta che scoprirlo.