Sir Elton John a San Siro: l’unica tappa italiana del suo ultimo tour

San Siro sarà l’unica tappa italiana dell’ultimo tour di Sir Elton John. Il cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali

Un ultimo giro. Tra il pubblico di Milano e le celebrazioni del Giubileo di Sua Maestà, il Pinball Wizard sceglie San Siro. Per il “Platinum Party At Palace”, infatti, sir Elton John ha scelto di optare per una performance pre-registrata. Questo perché il Rocketman sarà impegnato, a mille chilometri di distanza, nell’ultimo concerto italiano della sua grandissima carriera.

Milano è la meta designata. La risposta è stata sentitissima. San Siro ha risposto con un sold-out. Una bellissima riconoscenza dei fan nei confronti di quell’artista che ha saputo commuovere e divertire con le sue canzoni più pop.

“Non ero ancora molto famoso, eppure Aretha Franklin volle incidere lo stesso il mio primo singolo, glielo voglio dedicare.” dice solitamente Elton John prima di attaccare “Border Song“. Quest’anno, inoltre, saranno cinquant’anni dall’uscita di “Madman Across The Water“.

“Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando in luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera.” ha dichiarato il Rocketman. E questa sera, i cancelli si apriranno apposta per lui alle 16. Alle 20, cominceranno a suonare le note.