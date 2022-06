Liliana De Curtis: addio alla figlia del mitico Totò

Liliana De Curtis è deceduta a 89 anni, nella sua casa romana. I funerali saranno celebrati a Napoli il prossimo 5 Giugno

Un altro pezzo della Storia del nostro Paese che se ne va. Napoli piange Liliana De Curtis, la figlia del grande Totò, che si è spenta stamattina all’età di 89 anni. L’attrice di teatro, anche scrittrice, soggiornava nella sua casa di Roma. Per l’occasione, la donna sarà trasferita da Roma a Napoli. Lì domani, nella chiesa di Santa Maria dei Vergini, si terrà il funerale, poi verrà portata al cimitero di Poggioreale dove si trova la cappella della famiglia De Curtis.

Tra i tanti messaggi che compaiono per ricordarla, compare senza dubbi quello della figlia Elena Anticoli De Curtis.

“Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita è fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale è racchiusa l’essenza della vita: l’amore. Senza amore la vita perde il suo significato. Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udirò più, ma mi pervaderà il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza é terminata, apparterrai alla morte, sei diventata seria, hai abbandonato le pagliacciate dei vivi.“

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dedicato un pensiero a Liliana De Curtis: “Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l’Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale. Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l’indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora.“