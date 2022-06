Morto Roberto Brunetti, attore di Romanzo Criminale

Roberto Brunetti, soprannominato “Er Patata”, è stato protagonista del film di Michele Placido nel 2009. Interpretava Aldo Buffoni

Una nuova tragedia nel mondo dello spettacolo. Infatti, l’attore Roberto Brunetti, noto come “Er Patata“, è stato trovato senza vita nella tarda serata di venerdì nella sua abitazione nei pressi di piazza Bologna, Roma. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e anche la compagna, che non lo sentivano da qualche tempo e si erano preoccupati.

Sul posto sono prontamente intervenuti sia gli uomini del 118, che la polizia e i Vigili Del Fuoco. Non c’è stato, però, nulla da fare. L’appartamento è stato trovato in ordine. Le cause della morte non sono ancora chiare, in quanto l’autopsia è ancora tutta da stabilire. Roberto Brunetti deve la sua fama ad alcuni film di grande successo ai botteghini, primo fra tutti Romanzo Criminale.

Nel film diretto da Michele Placido e ispirato al libro omonimo sulla banda della Magliana, l’attore interpretava il ruolo di Aldo Buffoni. Quest’ultimo è un malvivente che viene poi ucciso in modo glaciale da Freddo, interpretato da Kim Rossi Stuart, a causa di disguidi sugli incassi per la droga. Brunetti è stato a lungo compagno dell’attrice Monica Scattini, scomparsa anche lei nel 2015.

Nel 2009 fu coinvolto in una vicenda di droga. Infatti, fu arrestato dopo essere stato trovato in possesso di hashish in scooter con un amico a Trastevere. Oltre al suo ruolo principale nel film di Placido, l’attore aveva anche recitato in Fuochi D’Artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti, e in altre fiction.