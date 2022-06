Un anno senza Raffaella Carrà, gli omaggi della tv italiana

Il prossimo 5 Luglio sarà un anno che Raffaella Carrà ci ha lasciati. E in questa stagione ormai agli sgoccioli, la tv italiana non ha lesinato gli omaggi nei confronti della sua più alta rappresentante, in termini di successi ottenuti, carisma e versatilità.

Il tributo più recente all’icona pop che ha insegnato agli europei le gioie del sesso (così la Carrà veniva definita qualche tempo fa sulle colonne del Guardian) viene dal talent di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”.

Nel corso di una puntata del Serale, infatti, il vincitore Luigi Strangis ha eseguito Rumore, il cui successo è esploso grazie a “Canzonissima 74”, per poi inserire la cover nel suo Ep di debutto “Strangis”, nei negozi di dischi e in streaming dal 3 Giugno 2022.

Su Rumore si sono cimentate anche le Cherry Bombs, tra i concorrenti di “The Band”, il varietà di Raiuno condotto da Carlo Conti dedicato ai complessi musicali, mentre Fabio Fazio vi ha chiuso l’edizione 2022 di “Che Tempo che Fa”.

Sulla rete ammiraglia del servizio pubblico a settembre scorso, durante la prima puntata dello show di Alessandro Cattelan Da Grande, Elodie ha omaggiato Raffaella Carrà con un medley, tra canto e ballo, dei suoi più grandi successi; da “Tuca Tuca” a “Pedro”, da “Tanti Auguri” a “A far l’amore comincia tu”, hit che nel 2013 ha conosciuto nuova linfa grazie ad un remix di Bob Sinclair inserito nella colonna sonora del film Premio Oscar di Paolo Sorrentino “La Grande Bellezza”.

Nello stesso 2013, Raffaella Carrà ha riportato sulla televisione italiana l’Eurovision Song Contest: il rinnovato interesse del nostro Paese per la kermesse non sportiva più seguita al mondo ha raggiunto l’acme proprio quest’anno, quando Torino (grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021) ne ha ospitato la sessantaseiesima edizione.

I tre hosts internazionali della gara, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, nel corso della prima semifinale di martedì 10 Maggio hanno ricordato la Carrà, a molti sarebbe piaciuto vederla sul palco del PalaAlpitour, con un accenno di Fiesta, brano del 1977 certificato anche in Spagna, Argentina e Canada.

Menzione particolare va, infine, a Serena Bortone: che fosse attraverso l’aneddoto di un ospite (vedi Ronn Moss commosso nel ricordare Raffella nel corso dell’intervista di mercoledì 1 Giugno 2022) o una clip dei suoi show più famosi tratta dalle poderose teche Rai, la conduttrice e il gruppo di lavoro di “Oggi è un altro giorno” non hanno mai mancato di riferirsi con commozione, ammirazione e gratitudine alla Carrà e all’ineludibile eredità culturale e di costume di cui noi oggi possiamo fregiarci.