Stromboli, grandi danni dopo il rogo che ha devastato l’isola

Ambra Angiolini è in lacrime dopo l’incendio sul set della fiction che sta girando a Stromboli. E la popolazione accusa la troupe

Un disastro. A Stromboli si è concretizzato un disastro incredibile. A causa dell’incendio sull’isola di mercoledì scorso, infatti, metà dell’isola stessa è incenerita, flora e fauna sono state distrutte. I soccorsi sono arrivati con un giorno di ritardo, a causa della postazione non fissa dei Vigili del Fuoco, e si sono creati danni incalcolabili all’ecosistema. Anche le abitazioni e soprattutto la stagione turistica che sta per cominciare, con viottoli scomparsi e montagna impraticabile, hanno subito.

Gli abitanti sono scioccati e allo stesso tempo arrabbiatissimi. Il vulcano di Stromboli non aveva mai fatto questi danni prima d’ora. Le persone chiedono un deciso risarcimento. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni chiederà lo stato di calamità naturale e valuterà anche la richiesta di danni, che sono ingentissimi. Inoltre, lo stesso sindaco sta valutando un esposto alla Procura per comprendere bene le cause dell’incendio.

Intanto, la popolazione si accanisce contro la troupe televisiva di “Protezione Civile“, fiction con regia di Marco Pontecorvo e Ambra Angiolini fra gli interpreti. L’attrice si è dichiarata totalmente estranea. Nel frattempo, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato: “Esprimo vicinanza ai cittadini di Stromboli abbandonati a loro stessi nel fronteggiare un incendio enorme che viene collegato alle riprese di una fiction Rai. Mi auguro celerità nelle indagini e depositerò un’interrogazione urgente.”