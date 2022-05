Libri di Classe, la nuova opera di Tony Brewer

Libri di Classe: la sinossi della nuova opera di Tony Brewer. Un libro che parla di libri. Che cosa succede in un’aula scolastica quando per magia o per pura casualità si riesce a parlare di libri? Fra ironia, rabbia, disincanto, ingenuità, provocazioni adolescenziali e intelligenza cristallina i ragazzi leggono e discutono di libri senza pregiudizi e preconcetti. Così, improvvisamente, le aule scolastiche si popolano di interrogativi senza risposte e di pensieri folgoranti, di giudizi sospesi e di dubbi che alimentano nuovi dubbi.

Un racconto che si innesta su un’esperienza ultratrentennale in cui saggi storici sul Novecento, romanzi contemporanei, improbabili pamphlet filosofici, scritti politici polemici, poesie lette dopo aver visto un film, fotografie, conferiscono alla parola “leggere” il valore di una “resistenza”.

Resistere con scrittori e studiosi come Marco Balzano, Michel Houellebecq, Nick Hornby, Marco Marsullo, Isaia Sales, Emilio Gentile, Carla Lonzi contro la banalizzazione del sapere ridotto a quizzismo. Resistere per rilanciare il valore delle nostre radici, la bellezza delle storie, la profondità delle parole. Resistere per promuovere, ridiscutere e ripensare la centralità della lettura, perché un mondo senza lettori è quattro volte senza: senza memoria, senza identità, senza immaginazione. Dunque, senza futuro.

Dove acquistare Libri di Classe? Clicca sul LINK