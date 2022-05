Roland Garros, Jannik Sinner agli ottavi: prova di forza contro McDonald

Un grande Jannik Sinner per sacrificio e cuore, vince in 3 set contro l’americando McDonald e si prende gli ottavi di finale del Roland Garros. L’altoatesino, nonostante un problema al ginocchio sinistro, riesce ad imporsi 3-6 7-6 (4-0) con una rimonta incredibile nel secondo parziale che indirizza l’esito finale del match.

Adesso per la testa di serie numero 11 ci sarà uno tra Andrey Rublev o Christian Garin (in campo in questo momento) ma ha lanciato un segnale importante ai propri avversari, vista la prova di forza odierna. Nel pomeriggio attesi in campo Camila Giorgi e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Sabalenka e Ruud. Già tra i migliori 16 invece Martina Trevisan, vincitrice ieri in 2 set contro Saville.

Primo set in controllo, rimonta pazzesca nel secondo

Sinner tiene bene nelle prime battute di match con McDonald ma la svolta del parziale arriva nel sesto game quando ottiene il break alla seconda chance utile ed allunga sul 5-2. Jannik è anche bravo nel contenere la reazione dell’americano, annullando la possibilità di rientrare nel set, chiudendo sul 6-3.

Il secondo set sembra la fotocopia del primo ma a parti invertite. Lo spartiacque diventa il quinto game: dopo quasi 15 minuti di lotta, McDonald riesce a tenere la battuta, annullando 3 palle break e Sinner accusa il colpo, anche vittima di un problema al ginocchio sinistro. L’azzurro perde la battuta nel game seguente, permettendo all’avversario di salire 2-5.

Set finito? Neanche per sogno. Jannik va sotto 0-40 sul proprio turno di battuta ma riesce a salvare il game ai vantaggi. McDonald può chiudere sul proprio servizio ma si impigrisce sul più bello, anche per merito di Sinner. Il 20enne italiano riesce ad annullare ben 10 set point e si prende il controbreak, completando l’opera, riagganciando l’americano sul 5-5. Infine, ne annulla anche un’altra prima di riuscire ad arrivare al tiebreak. E qui Sinner la spunta per 8-6, andando avanti – in maniera insperata – per 2 set a 0.

A questo punto McDonald accusa il colpo: dopo il medical timeout per curarsi del problema al ginocchio sinistro, Sinner rientra in campo in grande fiducia e vince i primi 3 game consecutivamente, ottenendo il break alla prima chance utile. Il vantaggio permette all’azzurro di arrivare senza problemi sul 5-2 e gestire la situazione. Jannik poi chiude il match alla prima chance utile con il 6-3 al termine di una partita durata quasi 3 ore.

La giornata di sabato

Chiuso il capitolo Sinner ed in attesa degli altri due italiani impegnati nel terzo turno, il Roland Garros si appresta a completare il terzo turno per poi entrare nella fase cruciale dello Slam con l’inizio della seconda settimana.

In campo Medvedev (impegnato con Kecmanovic) ma anche Hurkacz e Tsitsipas tra i big nel campo maschile. Invece per quanto riguarda il femminile, Iga Swiatek continua la sua marcia con il 6-3 7-5 ai danni di Kovinic mentre scenderanno in campo anche Pegula, Rybakina e Badosa, oltre alla Sabalenka, impegnata con la Giorgi.