Oroscopo di Paolo Fox Domenica 29 Maggio 2022: Acquario riflessivo

Ariete In amore potreste fare una bella conoscenza in questo giorno quindi il consiglio è quello di non richiudersi in casa. Sul posto di lavoro cercate invece di restare calmi e non scatenare inutili polemiche soprattutto se queste riguardano vostri superiori.

Toro In amore la situazione astrologica dei nati Toro è piuttosto intrigante e potreste addirittura trovarvi a scegliere tra due persone. Sul posto di lavoro sono in arrivo interessanti novità e, perché no, accordi.

Gemelli Questo cielo è ottimo per i sentimenti e una semplice amicizia potrebbe arrivare a rivelarsi qualcosa di più profondo e magari duraturo. Sul posto di lavoro, dopo una situazione di stallo, nelle prossime ore o nei prossimi giorni sono previste novità.

Cancro In amore potrebbe esserci il rischio di sentire il partner un po’ distaccato e quindi, se c’è qualcosa da risolvere, è meglio parlare subito per cercare di risolvere la situazione. Anche sul posto di lavoro potete vivere momenti di tensione.

Leone In amore potete creare qualcosa di importante con una persona nata nel segno dei Pesci anche se qualche volta potrebbe nascere qualche incomprensioni. Sul posto di lavoro arriveranno presto delle soddisfazioni che sentite di meritare da sempre.

Vergine In amore potete creare qualcosa di veramente importante in questo periodo, soprattutto se al vostro fianco avete la persona che fa al caso vostro. Sul lavoro avrete giuste intuizioni e le vostre idee si riveleranno vincenti e produttive.

Bilancia In amore si fa avanti l’idea di rendere ufficiali relazioni che magari state portando avanti da tanto tempo. Sul posto di lavoro, invece, iniziate ad avere la voglia ed il desiderio di mettervi in gioco per dimostrare il vostro lavoro.

Scorpione Questo weekend è molto interessante dal punto di vista amoroso, sono infatti favorite le nuove conoscenze. Sul posto di lavoro non escludiamo che certi progetti possano subire ritardi e rallentamenti.

Sagittario In amore sono favorite le coppie che si vogliono bene, sono stabili, stanno insieme da tanto tempo e desiderano ora portare avanti progetti seri e importanti per il futuro. Sul posto di lavoro qualcosa si muove, nell’aria ci sono novità intriganti in arrivo.

Capricorno Se in amore avete una relazione stabile che dura da tempo, desiderate portare nuova vitalità nella vita di coppia perché il rischio è quello di entrare in una noiosa routine. Sul posto di lavoro invece i frutti del vostro impegno iniziano ad essere pronti per la raccolta e ricevete soddisfazioni.

Acquario Dal punto di vista sentimentale potreste fare una bella conoscenza in questi giorni e quindi non dovete avere paura di lasciarvi andare. Sul posto di lavoro, invece, cercate di riflettere bene prima di esporvi perché il rischio è quello di incappare in qualche problema.