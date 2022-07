Oroscopo Branko di Martedì 5 Luglio 2022: Gemelli affarista

Mercurio lascia il segno dei Gemelli e trasloca in Cancro. Non rischiate troppo nelle questioni di denaro.

Siete ancora più affaristi perché Mercurio, il vostro pianeta guida, passa in Cancro.

Il consiglio è quello di concentrare gli impegni in questa giornata dove avete più polso e decisione.

Domani Marte passerà in Toro e tutto diventerà più stressante e faticoso, soprattutto nel lavoro. La concorrenza sarà agguerrita, attacca di sorpresa. Mercurio in Cancro vi aiuta a riflettere.

Domani il vostro protettore Mercurio lascerà i Gemelli e tornerà attivo, nel segno del Cancro. Marte si stabilirà nel cielo dell’amico Toro. Venere contraria non vi reca tanto fastidio.

Domani per fortuna vi liberate dell’opposizione di Marte. Nella professione occorre più pazienza.

Domani Mercurio raggiungerà il Sole in Cancro. Se da una parte stuzzicherà il vostro desiderio di regalarvi un viaggio, dall’altra segnalerà vitalità nei rapporti con i luoghi lontani.

Mercurio passa in Cancro e Marte lascia Ariete: accelerate sul lavoro.

Capricorno

Marte si sposta in Toro e vi carica di nuova energia. Mercurio in Cancro non vi aiuta ad avere la necessaria lucidità.