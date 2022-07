Oroscopo Branko di Mercoledì 6 Luglio 2022: Toro determinato

Marte non è più in opposizione e vi renderà determinati e precisi. Avrete modo di superare senza troppi intoppi tutte le difficoltà del quotidiano.

Potete sfruttare questa splendida e lucente Luna per staccare dalla solita routine e dagli impegni di lavoro per dedicare del tempo al partner o alla famiglia.

Vergine

In arrivo una bella opportunità per allargare la propria cerchia di conoscenze, non solo in amore ma anche in amicizia.