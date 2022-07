Nudi per la vita: svelato il cast del nuovo programma di Rai 2

Nudi per la vita: ecco i nomi del cast del nuovo programma di Rai 2 capitanato da Mara Maionchi e in arrivo da settembre

Prenderà il via il 12 settembre 2022 il nuovo programma Nudi per la vita, capitanato da Mara Maiochi. In esclusiva, con due mesi di anticipo, sono stati rivelati tutti i nomi del cast che prenderà parte allo show, che successivamente cederà il posto al nuovo programma di Stefano De Martino, Sing Sing Sing, in arrivo dal 26 settembre 2022.

Prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, accanto alla conduttrice Mara Maionchi ci saranno: Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca, gli attori Francesco Paolantoni; poi Gabriele Cirilli e lo speaker di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, la comica Brenda Lodigiani e l’attrice Corinne Clery. A questi si aggiungono anche i nomi di Alessandra Mussolini, Elisabetta Gregoraci e Sebino Nela di cui già si vocifera la scorsa settimana.

Insomma, un cast variegato, in cui ce n’è davvero per tutti i gusti. Tra attori, comici per dare maggiore leggerezza, e personaggi dalla forte presenza fisica e scenica. Il tutto accompagnato da una conduttrice d’eccezione. Nudi per la vita, le cui riprese si stanno ultimando in questi giorni, andrà in onda dal 12 al 20 settembre con due appuntamenti settimanali.