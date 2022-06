Stefano De Martino, boom di programmi: quattro in arrivo in autunno

Periodo d’oro non solo dal punto di vista sentimentale, ma soprattutto lavorativo per Stefano De Martino che, in autunno, sarà al timone di ben quattro programmi Rai. Il conduttore è pronto a tornare con Stasera tutto è possibile. Da metà novembre ci sarà la seconda edizione di Bar Stella, in onda in seconda serata sempre su Rai2 per tre volte a settimana, precisamente il martedì, mercoledì e giovedì, come anticipato nei giorni scorsi da Dagospia.

La novità, secondo quanto riporta, TvBlog sarà la versione italiana di That’s My Jam, format americano (NBC) condotto da novembre 2021 da Jimmy Fellon. Sarà game show musicale, con due squadre di celebrità che si sfideranno.

Stefano, inoltre, si trova in questi giorni a Roma per registrare le prime puntate di Tim Summer Hits Estate. Il direttore Rai Stefano Coletta ha ammesso di aver investito su di lui; lo ha detto durante la conferenza stampa del Tim Summer Hits: “Appena arrivato ho trovato una rete il cui volto identificativo è Stefano De Martino. Per lui ho nuovi progetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua presenza su Rai 2 si amplierà in fasce complementari, sia in prima serata che in seconda”.