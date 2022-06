Vero: testo e significato del nuovo singolo dei Gemelli Diversi

Sonorità seducenti, luoghi esotici e la nostalgia di una storia al capolinea, questa la narrazione micidiale di “Vero” dei Gemelli Diversi, dal 24 giugno sugli store digitali.

“Vero racconta le emozioni contrastanti di una relazione dove il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l’album dei ricordi di quell’ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell’isola di Cuba”, dichiara Thema.

“Il brano si presta ad una doppia chiave di lettura che ciascuno interpreta a proprio modo”, continua Strano. “Vorrei odiarti ma non ci riesco perché tutto ciò che abbiamo vissuto è stato vero… te lo ricordi, vero??”

Best Italian Act agli MTV EMA del 2003, ambassador del Telefono Azzurro e protagonisti nel 2005 anche sul palco del prestigioso Live8, i Gemelli DiVersi rimangono tra le prime formazioni italiane ad aver portato al grande pubblico un potente mix di pop e rap, raggiungendo un’enorme popolarità grazie a hit come Un Attimo Ancora, Mary, Fotoricordo, Tu Corri!, Per Farti Sorridere, tra le altre, e album multiplatino come il disco d’esordio Gemelli Diversi, Fuego e Reality Show, oltre a collaborazioni con Eros Ramazzotti, J-Ax, Il Pagante.

Costantemente in tour con una media di cinquanta date all’anno e acclamati anche dalle nuove generazioni, con Vero i Gemelli Diversi sganciano adesso un brano dal mood chill-out che si candida a diventare il tormentone dell’estate 2022, in attesa di vederli dal vivo nelle più belle località lungo tutto lo stivale, da Riccione a Vieste tra club, discoteche e festival.

TESTO DI VERO, IL NUOVO SINGOLO DEI GEMELLI DIVERSI

Da 10 giorni non ti scrivo

Tu non mi chiami

È da 2 mesi che non vivo perché non mi ami

Da qualche mese che non rido

Che non mi parli

Da settimane che ti fisso ma non mi guardi

Siamo lontano come il sole con la luna adesso

Anche se no, non è più amore non è neanche sesso

Ora che ho perso l’equilibrio non ho un baricentro

Non stiamo mano nella mano ma man mano tento

E ora non riesco più a guardare il mare

Che se poi lo faccio ti rivedo

Mi odio perché ti sei presa il mare

E con lui ti sei tenuta il resto

Mi dirai ma che ci posso fare?

Perché infondo tu sentivi questo

E infatti lo sai ti vorrei odiare

Ma lo sai che proprio non ci riesco

Ricorderai l’estate a Varadero

Cosa farai quando ci mancheremo

Tequila e lime e dolce è il tuo veleno

Cosa resterà di noi

Riguarderai le foto a Varadero

Cosa farai quando ci cercheremo

Tequila e lime e dolce è il tuo veleno

Mi fa male ma lo sai che

non è vero, vero, vero, vero, vero

Perché ti odio non è vero, vero, vero

Penso a quando tornavamo dalle sere stanchi

Ti salutavo sotto casa e adesso quanto manchi

Ed aspettavo che il portone si chiudesse e infatti

Non l’hai più aperto ma io sono ancora lì avanti

A volte esagero che la vita continua

Ma non riesco a credere che sia finita

Perché ho un concetto un po’ diverso della vita

E te ne vai con la mia storia tra le dita

E ora non riesco più a guardare il mare

Che se poi lo faccio ti rivedo

Mi odio perché ti sei presa il mare

E con lui ti sei tenuta il resto

Mi dirai ma che ci posso fare?

Perché infondo tu sentivi questo

E infatti lo sai ti vorrei odiare

Ma lo sai che proprio non ci riesco

Ricorderai l’estate a Varadero

Cosa farai quando ci mancheremo

Tequila e lime e dolce è il tuo veleno

Cosa resterà di noi

Riguarderai le foto a Varadero

Cosa farai quando ci cercheremo

Tequila e lime e dolce è il tuo veleno

Mi fa male ma lo sai che

non è vero, vero, vero, vero, vero

Perché ti odio non è vero, vero, vero