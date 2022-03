Oroscopo Branko di Lunedì 7 Marzo 2022: Ariete energico

Nel segno crescerà una Luna ottimista che vi rende affettuosi con le persone vicine, attenti solo a non diventare troppo possessivi o diffidenti.

Le questioni burocratiche saranno risolte, per le questioni legali dovrete aspettare qualche Luna più incisiva. Nel lavoro e in affari avrete l’aiuto di Venere e di Marte.

La vostra Luna diventa amica e questo Marzo, a partire proprio da oggi, si mette bene perché Venere lascia la presa. Le stelle del mese vi mettono tra i segni protagonisti, impennata per gli affari.

Amici del Leone attenzione alle questioni scritte e legali. Ci potrà essere qualche grattacapo. Questa Luna in Toro oggi è parecchio fastidiosa.

Cari amici della Vergine riuscita ampia nel campo pratico, specie nell’amministrazione e nel commercio. Questa Luna è perfetta per iniziare qualche nuovo contatto.

Bilancia

Finalmente ci siamo anche per voi c’è stata Venere contro per quattro mesi. Per la Bilancia quest’opposizione ha pesato tanto. Oggi si respira, la vita riprende.