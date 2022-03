Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 7 Marzo 2022: Leone scontroso

Ariete Polemiche ed incomprensioni potrebbero frustrare i rapporti di coppia. Sul lavoro invece arrivano buone notizie da molti fronti. Il pomeriggio vi vedrà lievemente sottotono.

Toro La presenza della Luna nel segno vi consentirà di iniziare questa nuova settimana con grande slancio e voglia di fare. La fase negativa che perdura da tempo e riguarda il lavoro sta per terminare. Adesso avete maggiore consapevolezza dei vostri mezzi.

Gemelli In amore potrebbero arrivare delle belle novità questa settimana soprattutto per i cuori solitari. Cambiamenti in vista anche nel lavoro che potrebbero riguardare un gruppo o una mansione. Attenzione alle spese o a qualche piccolo imprevisto.

Cancro Il nuovo quadro astrale segnala che siete giunti a nuove consapevolezze e certezze. Riuscite a gestire meglio le emozioni e con maggiore diplomazia. Ne gioverà anche l’amore.

Leone In questo inizio di settimana la Luna potrebbe creare ancora qualche dissidio in amore. Sarete particolarmente scontrosi e poco propensi ad ascoltare il partner. Sul lavoro sarà importante cercare nuove soluzioni.

Vergine Adesso potrebbe iniziare una bella fase di recupero a patto che siate ben disposti ad accettare le ragioni del vostro partner. Periodo positivo per quelli che dovranno superare una prova importante.

Bilancia Inizia una fase di recupero che riguarda soprattutto al sfera sentimentale. Dovrete prestare una certa attenzione ai progetti di lavoro a lungo termine che potrebbero contenere qualche piccola insidia.

Scorpione Nelle prossime 48 ore cercate di prendere le cose con le pinze soprattutto in amore. Sul lavoro siete in attesa di qualche conferma o di qualche notizia che non arriva.

Sagittario Giornata molto positiva per gli incontri e per l’amore. Sul lavoro sono sorte delle complicazioni o delle incomprensioni ma non vi preoccupate perché in questa settimana ci sarà modo di recuperare armonia.

Capricorno Forti incertezze nel campo del lavoro, ultimamente avete avuto affrontare dei cambiamenti e non tutti sono stati graditi. In questa settimana potrebbero esserci scelte importanti da fare.

Acquario Il mese di Marzo sarà quello giusto per discutere di cose importanti con il partner. Sul lavoro c’è una situazione confusa che potrebbe crearvi qualche grattacapo.