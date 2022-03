Iowa: un tornado ha colpito la capitale dello stato americano

Un violento tornado ha colpito lo Stato dell’Iowa. Ad essere stata interessata, è stata principalmente la zona del Sud Ovest della capitale Des Moines. Stando a quanto riportano le notizie ufficiali, risulta che il vento abbia provocato gravi danni ad almeno una trentina di abitazioni. In totale, al momento, vi sono state sei vittime e quattro feriti, alcuni anche bambini.

Secondo le autorità competenti, la zona maggiormente colpita dall’evento è stato un piccolo sobborgo di Des Moines, Norwalk, così come altre parti dell’Iowa orientale. Il tornado è stato registrato intorno alle 16:30 locali (che corrispondono alle 20:30 italiane)

Sfortunatamente, non si tratta certo della prima volta che l’Iowa è protagonista indesiderata di accadimenti simili. Infatti, lo stato statunitense fa parte della cosiddetta Tornado Alley. Il significato letterale di tale termine è “Corsia dei Tornado, che va a indicare tutte quelle zone in cui si scontrano le masse d’aria calda del Golfo del Messico con quelle glaciali che arrivano sin dall’Antartide. Tale collisine è una delle cause principale della formazione delle supercelle, che vanno poi ad originare il fenomeno del tornado.

Il direttore delle emergenze della contea di Madison, Diogenes Alaya, ha affermato che: “È stato il peggiore tornado che abbiamo mai visto da molto tempo”. Invece, Il governatore della contea, Kim Reynolds, ha dichiarato lo stato di “disastro per l’Iowa”, in modo da sperare pe un maggiore rapidità per l’arrivo di aiuto e soccorsi