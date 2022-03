Brittney Griner: la cestita americana è stata arrestata in Russia

Brittney Griner, la 31enne cestita americana proveniente dal Texas; giocatrice nella squadra dei Phoneix Mercury nella Nba femminile, nonché due volte campionessa olimpica, è stata arresta dalle forze dell’ordine russe per possesso di sostanze stupefacenti.

L’atleta è stata fermata dalle autorità competenti alla dogana all’aeroporto internazionale di Mosca. Durante i controlli di rito, è stato ritrovato dell’olio da cannabis, oltre a una sigaretta elettronica. Entrambi erano di proprietà di Brittney Griner. Il rischio di pena, per reati del genere, è di almeno dieci anni di reclusione, considerando che le leggi in Russia riguardo il ritrovamento di sostante stupefacenti, sono tra le più dure al mondo .

Come è stato già affermato, la cestita è stata fermata per possesso di olio di cannabis, una sostanza che è illegale in Russia, ma che non lo negli Stati Uniti. Stando a quanto riportano le scarse informazioni che si hanno fino ad ora, sembra che Brittney Griner sia stata arrestata a Febbraio, proprio quando era partito l’ordine da parte degli USA per tutti i suoi cittadini di lasciare la Russia.

Sembra quindi che l’intera questione si vada a inserire all’interno del quadro molto più complesso e problematico di scontri e tensioni che attualmente vi sono tra America e Russia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Come però ha fatto notare il Dipartimento dello Stato di Washington, è dall’inizio del 2017 che alcuni cittadini americani vengono fermati con scuse da loro ritenute “esagerate”, per usarli come “soggetti di scambio” per la liberazioni di detenuti russi.

La situazione sembra essere particolarmente grave e complessa, oltre a rischiare di compromettere – anche in modo drastico – la carriera della Griner. Una carriera di tutto rispetto, che ha avuto la sua svolta nel 2012 quando, durante il suo ultimo anno di università, Brittney divenne la prima cestista a essere nominata come migliore giocatrice della stagione, vincendo anche il titolo.

Da quel momento in poi è riuscita a segnare una serie di record, compreso quello di aver effettuato cinquecento stoppate e segnato duemila punti in una sola stagione. Attualmente sembra che l’atleta olimpica sia ancora bloccata in Russia. Si attendono quindi ulteriori sviluppi sulla vicenda