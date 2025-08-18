Teatro dei Barbuti, in scena un capolavoro senza tempo del teatro classico: “Le troiane”

di Redazione ZON

Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti, Foglie di Teatro presenta “Le troiane” di Euripide, per la regia di Andrea Carraro, aiuto regia: Angelo Ruocco. In scena: Ecuba: Cinzia Ugatti, Corifeo: Gaetano Fasanaro, Athena/Cassandra/Andromaca: Amelia Imparato, Poseidone/Taltibio/Menelao: Alessandro Musto, Elena: Giovanna Trotta, Astianatte: Mattia Salvatore. Coro: Gabriella Barbu, Valentina Barra, Godela Bitcher, Paola Ferrari, Marcella Magurno, Mariarosaria Milito. Soldati: Rocco Giannattasio, Lillo Petronella. Disegno luci e audio: Virna Prescenzo. Costumi: Stefania Pisani, Paola Bignardi. Attrezzature: Michele Paolillo. Sartoria: Gabriella Babusci (Ingresso 10 euro).

Le troiane, ovvero la sensibilità di uno dei più grandi drammaturghi espressa nella rappresentazione di un popolo di vinti e di un popolo di vincitori: ambedue vittime della guerra. La città di Troia, dopo una lunga guerra, è infine caduta. Gli uomini troiani sono stati uccisi, mentre le donne devono essere assegnate come schiave ai vincitori.

VISITA GUIDATA CON LO STESSO BIGLIETTO

Per questa edizione 2025 del Teatro dei Barbuti Erchemperto propone: “La medicina va in ‘scena’ – alla scoperta della Scuola Medica Salernitana”. Ogni passeggiata avrà un tema differente, ma sempre legato alla storia della Scuola. Il percorso guidato pre-spettacolo viene offerto ogni giovedì, con partenza alle ore 20:00 dal botteghino del Teatro dei Barbuti. La durata della passeggiata è di un’ora, con conclusione alle 21:00, orario di inizio dello spettacolo presso la stessa sede. La partecipazione è compresa nel costo del biglietto dello spettacolo, di euro dieci.

GADGET SPECIALI PER I QUARANT’ANNI DELLA RASSEGNA

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà fatto dono di uno speciale taccuino in carta bianca, con la copertina da collezione, un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano e l’interno con fogli di carta bianca, utile per appunti, note teatrali, autografi dei protagonisti della rassegna. Inoltre, dono fresco, gustoso ed estivo, a tutti gli spettatori, all’ingresso, sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e da Gambero Rosso.

GRANDE ATTESA PER PEPPE BARRA

Grande attesa, intanto, per Peppe Barra, che sarà in concerto al Teatro dei Barbuti venerdì 22 agosto, alle 21.15 (ingresso 20 euro).