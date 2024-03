Oroscopo Branko di oggi mercoledì 27 marzo 2024: Gemelli altalenante

Ariete Gli Ariete sono in un buon momento per quanto riguarda l’amore e gli affetti e potranno contare sulla possibilità di cambiare le carte in tavola.

Toro Molto bene per i nati sotto il segno del Toro, grazie soprattutto alla posizione della luna; il loro intuito sarà più efficace del solito e non resta che approfittarne per raggiungere gli obiettivi più desidera

Gemelli I Gemelli sono alle prese con una settimana altalenante che lascerà proprio alla giornata di sabato il suo strascico peggiore.

Cancro I Cancro sono alle prese con un momento intenso che comporterà fasi di tensione, stress e nervosismo, abbastanza per rischiare la lite con i partner e i colleghi di lavoro.

Leone I Leone si troveranno nel bel mezzo di un periodo in cui la loro proverbiale forza continuerà ad aumentare, agevolando anche il raggiungimento di un insolito autocontrollo, ideale anche nei rapporti di coppia.

Vergine Il pianeta Venere terminerà di opporsi al segno della Vergine proprio durante la giornata, un fatto che non potrà fare altro che rendere il 27 Marzo più che mai piacevole.

Bilancia I Bilancia si trovano nel bel mezzo di una settimana turbolenta e ricca di sbalzi; per questi motivi avranno una giornata stressante.

Scorpione Lo Scorpione sta per uscire da una fase molto delicata che lo vedeva alle prese con lo stress tipico delle persone troppo impegnate; il risultato comporterà un apprezzabile serenità che culminerà in bei momenti di relax sia soli che in compagnia.

Sagittario I Sagittario saranno facili alle discussioni. In ogni caso potranno permettersi di aspettare quella che sarà un piacevole weekend.

Capricorno Oggi si prospetta una buona giornata per i Capricorno che potranno contare sull’influenza della luna, in posizione favorevole nelle giornate di oggi e domani.

Acquario Gli Acquario potrebbero trovarsi a discutere sul posto di lavoro creando incomprensioni e tensioni che è sempre meglio evitare; mai come in questi momenti sarebbe opportuno giocare d’attesa.