Pastena, svaligiata una tabaccheria: indagini in corso

di Rita Milione

Banda di ladri in azione nella notte nella tabaccheria di via Trento a Pastena, nella zona orientale di Salerno. I malviventi hanno portato via numerose confezioni di sigarette. Ingente il bottino, pari a diverse migliaia di euro.

Un furto fulmineo: quattro minuti sarebbe bastato alla banda di ladri professionisti per svaligiare la tabaccheria e – come riporta il quotidiano La Città – fuggire via. Sono in corso le indagini per tentare di risalire all’identità dei malviventi.