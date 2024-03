Contrasto al Bullismo, svolto convegno a Manduria

di Rita Milione

Il 25 marzo è stato svolto presso il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, il convegno volto alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Nell’ambito del progetto “Ago e Filo” è stato presentato il Protocollo di intervento basato sui principi della giustizia riparativa. Esibiti anche i dati del laboratorio statistico del liceo sul fenomeno a livello italiano e scolastico.

Il sindaco di Manduria, il dott. Gregorio Pecoraro, ha ricordato i gravi episodi che hanno coinvolto la città di Manduria, rinnovando la memoria del concittadino Antonio Stano, vittima di bullismo. “Chiedo a tutti i ragazzi – ha concluso il Sindaco – di contrastare questo fenomeno, senza coltivare allarmismo o scandalo, ma proteggendo responsabilmente la nostra comunità”.

Anche la Dott.ssa Marinella Martina, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Manduria, ha spiegato l’importanza di progetti come quello organizzato dal liceo. “E’ stato importante per me entrare in contatto con i ragazzi, vero e proprio elisir di giovinezza, per comprendere cosa pensano, cosa sognano e cosa in particolare li turba. Abbiamo compreso insieme qual è il limite che non bisogna oltrepassare per non diventare bulli, per non fare male agli altri. È fondamentale prevenire questi fenomeni e proprio questa è la parte che preferisco”.