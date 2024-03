Lotta al bullismo, gli studenti del Badoni: “Non restiamo in silenzio”

di Pasquale Capasso

Il bullismo, purtroppo, è un fenomeno sempre più diffuso all’interno degli istituti scolastici. Nonostante questa tendenza negativa, fa ben sperare l’atteggiamento delle nuove generazioni che additano questo fenomeno e cercano di arginarlo con azioni concrete. E’ quello che hanno deciso di fare i quattro rappresentanti d’istituto del Badoni – Lorenzo Frigerio, Andrea Frigerio, Edoardo Bernini, Malick Dia Ndiaye – che hanno sollevato il tema e hanno voluto mandare un messaggio comune per sensibilizzare i compagni. L’iniziativa si è resa necessaria dopo l’episodio di bullismo di inizio mese avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, che ha visto coinvolti due ragazzi esterni all’istituto.

Lotta al bullismo, l’iniziativa dei rappresentanti di istituto

I rappresentanti d’istituto del Badoni, quindi, hanno deciso di mandare un messaggio forte e netto contro questo fenomeno dilagante. “È arrivato il momento di agire contro il bullismo” ha esordito Lorenzo Frigerio. “Ogni giorno, troppi ragazzi subiscono violenza verbale e fisica, e non possiamo più ignorare questa realtà“. Gli fa eco Edoardo Bernini, che sottolinea quanto sia importante creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo. Andre Frigerio: “Il bullismo non è solo un problema degli studenti, ma coinvolge l’intera comunità scolastica. Dobbiamo lavorare insieme, insegnanti, genitori e studenti, per combattere questo fenomeno e creare una cultura del rispetto e dell’empatia“.

Infine, Malick Dia Ndiaye ha concluso con un appello all’azione: “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al bullismo. Dobbiamo essere coraggiosi e parlare quando vediamo comportamenti scorretti. Solo così possiamo cambiare la mentalità e creare un ambiente scolastico più sicuro e accogliente per tutti“. Sulla scorta di quanto detto, l’istituto Badoni ha organizzato per la giornata di domani un incontro con lo psicologo e psicoterapeuta esperto del mondo adolescenziale, Matteo Lancini.

L’incontro si terrà al Cenacolo Francescano di Lecco. Sarà possibile seguirlo anche tramite YouTube, tramite il canele dell’istituto.

Fonte: Il Giorno

