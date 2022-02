Oroscopo Branko di Venerdì 11 Febbraio 2022: Gemelli fortunato

Ariete Amici dell’Ariete la Luna nel segno vi potrebbe dare l’estro e la furbizia nelle questioni economiche perché in questo campo attualmente avete Mercurio contro.

Toro Il freddo siberiano che arriva dall’Acquario non alimenta l’ottimismo ma la presenza di tanti influssi alimenta il successo e la possibilità di riuscire. Il Toro è nato per lavorare e decidere da solo ma sempre in compagnia di un caldo amore.

Gemelli Fortuna e ardire vanno spese insieme, le occasioni propizie non mancano. Mercurio è ottimo, Saturno è un segnale di persone autorevoli. Stesso ardore lo dovete dimostrare in amore.

Cancro Amici del Cancro, attenti a questo Mercurio in opposizione perché insieme a Plutone va indietro nel tempo. Adesso è necessaria una profonda revisione di tutto il vostro lavoro.

Leone Cari amici del Leone le vostre capacità possono essere integrate in vari campi ma qualche che sia il vostro mestiere siete obbligati dalle stelle ad usare tutte le risorse che potete trovare.

Vergine Qualche problemino, qualche disturbo arriva di sicuro per una cosa o per un’altra l’argomento salute è molto attuale. Siete in grado di far trionfare le vostre ragioni e il vostro talento. Basta un attimo di pausa e riprenderete alla grande già domani.

Bilancia Comunicazione urgente alle persone che sono ancora sole e sognano di fare un incontro giusto. Questa Luna in Gemelli tutto il giorno vi può procurare una conquista. C’è un desiderio molto fisico oggi.

Scorpione Abbiamo Sole, Saturno e in arrivo anche Mercurio. Nuovo inizio impegnativo ma con una soluzione finale decisamente buona, dipende dalla pazienza necessaria nel convincere gli altri delle vostre proposte.

Sagittario Luna anche oggi in Gemelli che provoca cambiamenti d’umore, un po’ come per la Vergine.

Capricorno Tocca tutti i segni questa congiunzione Saturno Sole in Acquario. Mercurio si congiunge a Plutone, intelligenza con il sesto senso, voi del Capricorno siete unici in questo momento, vincete nonostante tutto. Non stressate però troppo i vostri nervi.

Acquario Amici dell’Acquario c’è un aspetto che vi capita dopo tanti anni, la congiunzione Sole-Saturno. Una sola raccomandazione, non dovete fare nulla che possa risultare pericoloso per la vostra salute fisica.