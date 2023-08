Oroscopo Branko giovedì 10 agosto 2023: Scorpione nervoso

Ariete Cari Ariete, in questa giornata ci sono nuove avventure all’orizzonte, tutte da vivere al meglio. Gli obiettivi che ti sei posto sono chiari, quindi sai bene cosa vuoi raggiungere

Toro Buone notizie per i nati sotto il segno del Toro per quanto concerne i sentimenti. Un’amicizia infatti sta per diventare qualcosa di più importante. Le persone che ti stanno accanto ti vogliono bene, ma te vuoi comunque sentirti libero, senza restrizioni.

Gemelli Cari Gemelli, in questo periodo sei un po’ altalenante. I sogni che hai sono tanti, ma non sai come puoi realizzarli. Le idee non ti mancano, ma cambi spesso parere e questo a volte finisce per farti confondere, quindi meglio mantenere la calma.

Cancro Cari Cancro, in questo giovedì la Luna sta per tornare favorevole. Devi approfondire la conoscenza di te stesso, magari riflettendo un po’. Sai bene cosa dire, quindi è arrivato il momento di esporti senza avere timori.

Leone Cari amici del Leone, giornata ottima per ciò che concerne l’amore. Da qui a settembre potrà nascere qualcosa di molto bello e prezioso. Potreste infatti conoscere una persona che vi farà battere il cuore. Sul lavoro permangono i problemi.

Vergine Cari Vergine, il periodo è caratterizzato da una certa incertezza, anche perché ti manca autostima. In realtà però di sbagli, l’energia non ti manca e hai anche un grande carisma. Non farti condizionare troppo dalle tue sensazioni sbagliate.

Bilancia Cari Bilancia, in questa fase hai bisogno di rilassarti un po’ e di staccare la spina. La quotidianità e la solita routine ti hanno stancato, quindi per questo vuoi ritrovare un po’ di serenità. Successivamente penserai al futuro e ai problemi da risolvere.

Scorpione Cari Scorpione, hai tanti pensieri e troppe responsabilità in questo periodo. In questa giornata di giovedì sei nervoso e non sai bene come comportarti di fronte ad alcune situazioni.

Sagittario Cari Sagittario, è una giornata in cui puoi esprimere un desiderio. I sogni possono diventare realtà, ma bisogna crederci ed impegnarsi nella maniera giusta. In queste 24 ore sei convincente e hai anche una bella energia.

Capricorno Cari amici del Capricorno, in questo giovedì alcuni rancori torneranno ad essere presenti nei tuoi pensieri e nella tua vita. Tutto ciò ti causerà un po’ di nervosismo. Il consiglio dell’astrologo però è quello di cercare di mantenere la calma perché tutto si risolverà, basta solo aspettare il momento giusto.

Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 agosto 2023), vivere davvero una serata indimenticabile. I tuoi amici ti vogliono davvero bene e questo sicuramente ti farà piacere. Cerca di essere cauto invece in amore e nei rapporti familiari, a causa della posizione poco favorevole di Venere.