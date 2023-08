Notte di San Lorenzo 2023: tutte le curiosità

di Rita Milione

Come ogni anno, il 10 agosto ricorre la celebre Notte di San Lorenzo, uno dei giorni più emozionanti dell’anno per ammirare le “stelle cadenti”. Una notte che porta con sé una forte tradizione religiosa, ma anche una rigida spiegazione scientifica. Attorno a questa data, legata al martirio del diacono di Roma, si verifica infatti il picco massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, popolarmente conosciute come Lacrime di San Lorenzo.

Ecco quando osservare le stelle cadenti

Pur essendo San Lorenzo il 10 agosto, il giorno migliore per osservare le meteore cade tipicamente tra l’11 e il 13 del mese, come specificato dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Nel 2023 il momento migliore in assoluto per l’osservazione sarà prima dell’alba di domenica 13.

La leggenda del martirio di San Lorenzo

La notte delle stelle cadenti cade proprio durante la commemorazione di San Lorenzo. Il motivo è da ricollegarsi ad una leggenda che vede le stelle cadenti come le lacrime di San Lorenzo, condannato e arso vivo, che da quel giorno, ogni anno, appaiono nei cieli notturni di tutto il mondo. Alcuni sostengono anche che le stelle cadenti siano in realtà le scintille dei tizzoni che ardevano il Santo.

In realtà, la festività risale a ben prima di San Lorenzo. Infatti, già ai tempi dei romani, le stelle venivano considerate lacrime del dio Priapo, lacrime che avrebbero irrorato e fecondato i campi.

La scienza cosa dice?

La realtà dei fatti, ovviamente, è ben diversa: l’astronomia dice che la traiettoria terrestre, in questi giorni, si avvicina notevolmente allo sciame delle Perseidi. Lo sciame è la scia di detriti originata dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862. Il fenomeno, dunque, si verifica quando la Terra si “tuffa” nella nube di polveri seminata dalla cometa nel proprio percorso attorno al Sole.