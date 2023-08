Stretta sugli investimenti tech: la Cina protesta contro gli Usa

di Rita Milione

La Cina ha presentato “solenni rimostranze” agli Stati Uniti dopo le nuove misure decise per limitare gli investimenti nella tecnologia cinese, verso cui ha espresso “forte insoddisfazione e ferma opposizione”, assicurando che “presterà molta attenzione agli sviluppi rilevanti e salvaguarderà risolutamente i propri diritti e interessi”.

In una nota del ministero degli Esteri, un anonimo portavoce ha detto che, “con il pretesto della sicurezza nazionale, gli Usa puntano a privare la Cina del suo diritto allo sviluppo e a salvaguardare propria egemonia e propri interessi. Questa è pura coercizione economica e bullismo tecnologico”.

A parere di Pechino, la nuova politica americana sulla limitazione degli investimenti nel settore hi-tech cinese “interrompe gravemente la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali”. E l’ordine esecutivo di Biden “devia gravemente dall’economia di mercato e dai principi di concorrenza leale che gli Usa hanno sempre promosso e influisce sulle normali decisioni operative delle aziende, danneggia l’ordine commerciale internazionale, scosso la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali”, danneggiando “gravemente gli interessi della Cina”, degli stessi Usa e della comunità business globale.

La Cina, continua, “esorta gli Usa a mantenere seriamente la promessa del presidente americano Joe Biden di non volere il disaccoppiamento tra le due economie e di non voler ostacolare lo sviluppo economico della Cina. Allo stesso tempo, l’auspicio è che Washington smetta di “politicizzare, strumentare e utilizzare come armi le questioni economiche, commerciali e tecnologiche”, revocando “immediatamente le decisioni sbagliate e le restrizioni agli investimenti in Cina” al fine di favorire “una cooperazione economica e commerciale in un ambiente favorevole”. “La Cina esprime seria preoccupazione e si riserva il diritto di adottare misure”, conclude la nota, senza menzionare contromisure specifiche”.