Meteo: arriva l’anticiclone africano “Nerone”

di Rita Milione

Previsioni meteo: sta per tornare il super caldo africano sull’Italia con l’anticiclone Nerone che nei prossimi giorni porterà temperature via via sempre più elevate su tante regioni. Queste le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de “iLMeteo.it“:

“L’anticiclone africano – sottolinea – inizierà ad infiammare l’Italia e la sua espansione punterà dritto dal Sahara verso Roma ed il Centro Italia. Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque, specialmente in Sardegna, poi il caldo afoso dovrebbe investire soprattutto il Centronord con valori alti anche a Firenze e Roma”. Il 17 agosto, secondo le prime indicazioni di Tedici, ”ondata di caldo nordafricano inizierà a fare ancora più sul serio e colpirà soprattutto il Centro-Sud.

“E’ una tendenza meteo da confermare – osserva – ma qualora l’anticiclone si palesasse in tutto il suo vigore, potremmo restare sotto la cappa umida e opprimente dell’Anticiclone Africano fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud”. Intanto, nelle prossime ore, il tempo resterà stabile ed in prevalenza sereno, salvo qualche nuvola in transito in serata e qualche acquazzone in più a ridosso delle Alpi e nella pianura piemontese domenica”.

Nel dettaglio:

Giovedì 10 al Nord: cielo poco nuvoloso, qualche velatura in serata. Al Centro: bel tempo, qualche velatura sulle tirreniche. Al Sud: soleggiato;

al Nord: cielo poco nuvoloso, qualche velatura in serata. Al Centro: bel tempo, qualche velatura sulle tirreniche. Al Sud: soleggiato; Venerdì 11 al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo prevalente e più caldo, specie in Sardegna con picchi di 36°C. Al Sud: bel tempo prevalente;

al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo prevalente e più caldo, specie in Sardegna con picchi di 36°C. Al Sud: bel tempo prevalente; Sabato 12 al Nord: bel tempo salvo isolati temporali pomeridiani sulle Alpi, caldo afoso. Al Centro: tutto sole, caldo afoso; 38°C in Sardegna. Al Sud: tutto sole, caldo non eccessivo.

Tendenza: tempo sempre stabile e soleggiato. Temperature in ulteriore aumento con l’espansione dell’Anticiclone africano.