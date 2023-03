Oroscopo Branko Giovedì 2 Marzo 2023: Pesci fantasioso

Ariete Riposo mentale e fisico per voi oggi. Arriverà qualcosa di diverso per voi. Se non avete ancora l’amore, questo vi troverà.

Toro Finiranno i problemi di tipo burocratico e problemi. Bene nei viaggi che risultano ottimi per lavoro e personalmente.

Gemelli Non fate troppe storie in questi giorni. Arriveranno delle possibilità che verranno da fuori. Non mangiate troppo stasera.

Cancro Potreste avere un aiuto da parte delle persone autorevoli. Circostanze di fortuna vi aiuteranno a fare incontri ottimi per la vostra professione. Trovate in voi stessi la tranquillità di andare avanti.

Leone Anche per voi un sospiro di sollievo per quanto riguarda il vostro stato di salute. Non parlate molto con il coniuge o con i collaboratori. C’è qualcosa da limare nei vostri progetti. Trionfo in amore, un tocco romantico e sessuale nel vostro matrimonio.

Vergine L’organismo non sopporta certi cibi, bevande e farmaci. Attenzione dal punto di vista della salute. In amore voi non avete chiesto nulla se non affetto, amore e dolcezza.

Bilancia Prendetevi i vostri tempi per riprendervi. Situazione interessante nel vostro lavoro – economicamente non tanto – ma bene nel campo delle idee. Siete incerti, insoddisfatti degli altri.

Scorpione Successo personale. Dopo momenti di difficoltà tra amici e parenti avrete molto successo. Avrete possibilità di farvi valere.

Sagittario Solo voi sapete perché non siete a vostro agio con alcune persone. I ricordi danno forza. Siamo tutti sottoposti ad un grande esame, voi non potete sfuggire. Seguite le indicazioni mediche.

Capricorno Vi invito a stare calmi. Tutti abbiamo problemi di salute, non sentitevi soli. L’amore oggi non è ben visto da questo cielo. Arriveranno a maggio tempi migliori. I giovani laureati alla ricerca di un’occupazione hanno una migliore predisposizione.

Acquario Siate ottimisti, generosi e dovete diventare felici. Coltivate questa felicità.