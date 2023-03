Crollano dei calcinacci a Pagani, dispos messa in sicurezza

di Sara Ianniello

Nel centro storico di Pagani sono caduti dei calcinacci, danneggiando una palazzina. La famiglia che la occupa è rimasta fortunatamente illesa. Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno messo in sicurezza lo stabile di un antico cortile e sgomberato l’appartamento dove viveva la famiglia.

La segnalazione di pericolo al comando di polizia municipale e vigili del fuoco, e partita da un cittadino del Comune di Pagani. Il cittadino ha subito fatto notare un pericoloso cedimento di un’arcata in tufo e calcinacci in via Andrea Tortora, che ha portato ad una tragedia solo fortuitamente sfiorata.