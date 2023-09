Oroscopo Branko giovedì 21 settembre 2023: Capricorno nervoso

State finendo la benzina, vi servirebbe un po’ di riposo per recuperare energie e tornare in pista alla grande!

Approfittatene per lavorare a ciò che più vi piace e inseguire i vostri obiettivi. In amore invece le cose si sono fatte un po’ complicate… Tenete duro.

Avete voglia di avventura e di libertà ma non ci sono grandi risorse economiche a disposizione, in più anche l’amore è altalenante e vi dà qualche grattacapo nonostante siate pieni di energia.

Sagittario

Siete molto compatibili con gli altri in questa giornata di settembre ma proprio per questo dovete stare attenti ai soldi… Non vorrete spendere un capitale solo per festeggiare o fare colpo su qualcuno?