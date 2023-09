Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Pace

di Rita Milione

La Giornata internazionale della pace viene celebrata il 21 settembre di ogni anno. È stata istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. L’obiettivo della giornata internazionale della Pace è duplice: da una parte promuovere il valore della non violenza, dall’altra tenere alta l’attenzione su tutti i conflitti che dilaniano il mondo contemporaneo; non solo quelli più raccontati dal punto di vista mediatico, in Ucraina, in Yemen o in Siria, nella consapevolezza che – come si legge in un report di Save The Children – il primo passo per la fine delle ostilità è tenere a mente che ogni guerra è sempre ingiusta.

Giornata Internazionale della Pace: perché si celebra il 21 settembre?

Inizialmente la Giornata Internazionale della Pace veniva celebrata il terzo giovedì di settembre, quindi non era stato individuato un giorno fisso per tutti gli anni. Questo stato di cose cambiò con la risoluzione successiva del 7 settembre 2001 attraverso cui è stato istituito un unico giorno, valido per tutti i paesi e per tutti gli anni. Il 21 settembre. La parola pace già nella sua radice indoeuropea esprime i concetti di legame ed unione, valori alla base della convivenza civile tra i popoli.