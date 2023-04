Oroscopo Branko Lunedì 24 Aprile 2023: Leone generoso

Non fate troppo affidamento sugli altri: organizzatevi la giornata per conto vostro. Proteggete il vostro buon umore dalla negatività esterna

Gli astri vi offrono tante opportunità per concretizzare alcuni progetti che avete in mente da tempo. Sull’onda dell’entusiasmo, potete ottenere dei risultati più autentici.

Cancro

Ogni giorno finite per essere coinvolti in polemiche tra colleghi e familiari, faccende che richiedono grande self control. Se oggi non ne avete voglia, mettete a punto un piano per evitare le discussioni.