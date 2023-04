Inter, i nerazzurri tornano a vincere dopo cinque turni

di Antonio Di Mita

Nessuno poteva credere all’involuzione improvvisa di questa squadra. Mentre in Italia si iniziava a giocare la fase più calda del campionato, l’Inter aizzava inesorabilmente bandiera bianca. Certo, la lotta allo scudetto è terminata mesi fa, consegnando al Napoli il suo prossimo terzo titolo nazionale, ma le bagarre per i piazzamenti sotto il primo posto non avevano ancora nessun padrone. Proprio in questa fase cruenta del campionato di Serie A, l’Inter ha di fatto perso e pareggiato cinque sfide consecutive, dando modo alle avversarie di distaccarsi notevolmente per la zona Champions.

Dopo il pareggio contro la Salernitana e le sconfitte contro Spezia, Juventus, Fiorentina e Monza, i nerazzurri riescono finalmente a chiudere la striscia negativa. La vittoria contro l’Empoli fuori casa da morale, e porta nuovamente l’Inter a sperare quantomeno nel quarto posto. Da sottolineare la grande prova di Romelu Lukaku, tornato al gol su azione dopo un girone dal precedente. La doppietta di Big Rom può essere considerata come il momento della rinascita interista, i quali grazie al belga possono sperare in un finale di stagione ricco di rivalsa.

La prossima sfida nel calendario sarà nuovamente un test decisivo: la semifinale di ritorno di Coppa Italia ci dirà se l’Inter è finalmente guarita, oppure no.