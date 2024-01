Oroscopo Branko Lunedì 29 Gennaio 2024: Bilancia soddisfatto

Ariete Scopri qualcosa che ti piace davvero e che ti fa sentire e portala avanti con entusiasmo. Vedrai che ti farà stare meglio sotto ogni punto di vista. Sul lavoro fate buon viso a cattivo gioco. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Toro Metti un po’ di distanza con tutto ciò che non ti piace o con una persona che ti rende nervoso perché oggi la tranquillità ti fa comodo sotto ogni aspetto.

Gemelli È molto probabile che, anche se è il fine settimana, sarai chiamato a una sorta di incontro o prestazione professionale che non ti piace molto, ma è anche vero che se usi l’intelligenza puoi trarne beneficio.

Cancro Trascorrerai il tuo tempo oggi con occupazioni in cui devi arrenderti e metterti al lavoro se qualcuno te lo chiede, e ancor di più se si tratta di una persona con cui vivi o condividi un appartamento. Devi portare tutto questo con molta empatia e gentilezza.

Leone Vedrai molto chiaramente la necessità di cambiare idea su alcune cose, magari legate al tuo partner o un ex. Ma è innegabile che questo ti costerà del lavoro perché sono totalmente convinti di avere ragione.

Vergine Puoi cambiare la prospettiva delle cose. Lasciati trasportare da un po’ di calma e non avere sempre voglia di fare tutto nel modo più rigoroso possibile. Lascia spazio a ciò che gli altri intraprendono o vogliono oggi.

Bilancia Ti godi momenti di grande pace interiore perché c’è qualcosa che si trasferisce nel tuo ambiente e ti dà soddisfazione quando vedi che tutto sta andando per il meglio. In questo senso, la speranza ritorna in tutto ciò che ha a che fare con la famiglia.

Scorpione Ti mancano alcune persone che probabilmente non ci sono più perché hai cambiato il tuo luogo di residenza o il tuo partner e questo sta segnando un’intera rivoluzione interiore in te. Ma questo è il momento in cui dovresti vedere come trarne vantaggio.

Sagittario Rinuncia a qualsiasi offerta o affare che ha a che fare con i soldi che potresti avere oggi, e tanto meno se sembra un affare o qualcosa di cui puoi sfruttare materialmente, perché potrebbe essere qualcosa di imbroglione o ingannevole.

Capricorno Sarete ottimisti: sprizzate felicità da tutti i porti. Ottima la forma fisica, approfittatene per allontanare le cattive abitudini!

Acquario In campo finanziario bisogna prendere il toro per le corna. Siete impulsivi e non riuscite a fare le cose da soli e questo vi sta logorando. Cercate di riposare di più.