Oroscopo Branko Lunedì 30 Gennaio 2023: Leone energico

Mettete un po’ di distanza con tutto ciò che non vi piace o con una persona che vi rende nervosi perché oggi la tranquillità vi fa comodo sotto ogni aspetto.

É molto probabile che sarete chiamati ad una sorta di incontro o prestazione professionale che non vi piace molto, ma è anche vero che se usate l’intelligenza potrete trarne beneficio.

Al lavoro andrete bene e sarete contenti di completare un’attività bloccata. Potete risolvere le questioni in sospeso di un nuovo accordo, che probabilmente vi porterà guadagni.

La vita domestica sarà tranquilla, ma non esagerate. I viaggiatori si sentiranno pieni di energia e di successo oggi.

Molti di voi avranno una giornata lavorativa intensa. Per rimanere energici cercate di concentrarvi e seguire una sana alimentazione.

Vi mancano alcune persone che probabilmente non ci sono più perché avete cambiato il vostro luogo di residenza o il vostro partner e questo sta segnando un’intera rivoluzione interiore in voi.

Sarete ottimisti: sprizzate felicità da tutti i pori. Ottima la forma fisica, approfittatene per allontanare le cattive abitudini!

Acquario

In campo finanziario bisogna prendere il toro per le corna. Siete impulsivi e non riuscite a fare le cose da soli e questo vi sta logorando.