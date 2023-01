Serie A, il Napoli domina un campionato mediocre

Quest’anno parliamoci chiaro, non ce n’è per nessuna. Il Napoli è la squadra dominatrice assoluta di questa Serie A. Mai nessuna squadra aveva terminato il girone di andata con tutti questi punti di vantaggio dalla prima inseguitrice, l’Inter, ossia di 13 punti. Una squadra che pare giocare in una categoria sbagliata rispetto alla sua, come se il Barcellona di Messi-Suarez-Neymar fosse stato impegnato ai tempi a giocarsela con le squadre in Ligue1. Il paragone potrebbe tranquillamente reggere, perché a parte questo Napoli superlativo, in Italia regna la mediocrità generale.

L’Inter forse è l’unica che prova a restare aggrappata alla sufficenza attualmente, grazie alla Supercoppa vinta e ai risultati che la portano ad essere la prima inseguitrice. Ma anche i nerazzurri hanno avuto finora una stagione sotto le aspettative. Come lo è sicuramente quella del Milan, campione in carica, che ha appunto perso a Riyad contro i cugini, e che è adesso in caduta libera. Il 2-5 con Sassuolo testimonia solo la grande perdita di controllo di Pioli sulla sua squadra allo sbando. Lo scatto delle romane invece pare essersi anch’esso arrestato dopo aver raggiunto le milanesi. La Roma ci ha provato contro questo inarrestabile Napoli, finché Simeone ha fatto capire cosa mancava nelle scorse stagioni ai partenopei: le alternative in panchina. La Lazio invece sembra avere sbalzi d’umore: un giorno è la squadra perfetta anche senza Immobile, l’altro pare aver scordato le casacche nello spogliatoio.

Non pervenuta in questo elenco la Juventus. Sappiamo ormai che il destino di questo campionato (e forse anche dei prossimi) per i bianconeri è legato più a fatti extra campo che a quelli sul rettangolo di gioco. Per questo motivo, nonostante la grande figuraccia in casa contro il Monza, la Juve non è ormai fuori da ogni discorso riguardo questa Serie A. Il Napoli comanda su quindi una classe di tanti asinelli. Ragazzi svogliati o incapaci che non riescono a reggere il paragone con la prima della classe, così continua e autorevole.