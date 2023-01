Inter, Skriniar ha rivelato il suo futuro

Alla fine siamo ai titoli di coda. E non poteva che finire così in effetti, senza tanti colpi di scena ma bensì con un finale già scritto da più di sei mesi. Milan Skriniar ha finalmente tolto gli ultimi dubbi riguardo il suo futuro calcistico e ha chiarito le sue intenzioni per la prossima stagione. Il difensore slovacco in scadenza con l’Inter il prossimo Giugno aveva due strade: rimanere con i colori nerazzurri rinnovando il suo contratto, o espatriare e trovare residenza in Francia, più precisamente a Parigi. La scelta è stata probabilmente molto ardua, perché da una parte il numero 37 aveva la squadra che ha creduto in lui, dall’altra quella della sua definitiva consacrazione in ambito mondiale ed economico.

Nonostante questa lotta interna tra cuore e ragione sia probabilmente durante fin troppo, Skriniar è giunto quindi una conclusione. “Ho firmato con il PSG? Si è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club”. La dichiarazione dell’ormai prossimo ex giocatore dell’Inter sul sito ufficiale della Nazionale slovacca mettono la parola fine a questa fiaba. In Francia il difensore percepirà un contratto vicino ai 10 mln di euro l’anno, quasi il doppio di quello offerti dai nerazzurri per il suo rinnovo.