Caro bollette, Giorgetti annuncia: “Da febbraio prezzi in calo”

Già dal mese di febbraio i costi dell’energia dovrebbero essere abbattuti del 40%: a riferirlo è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Una previsione ottimistica che riguarderà il prezzo del gas e le bollette che negli ultimi mesi hanno subito un aumento incontrollato.

Un mercato tutelato che permetterà alle famiglie e industrie italiane di risparmiare notevolmente dopo gli incrementi di dicembre. Una prima buona notizia alla quale lo stesso ministro spera di poter aggiungere manovre indirizzate a una maggiore stabilità.

Si parla, infatti, di prezzi “politici” fino a una certa soglia di consumo, scattata la quale si attingerà dai prezzi di mercato. Una soluzione che, secondo le stime del ministero, potrebbe partire già dal prossimo aprile. “Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia, ancorati ai valori del 2020. Il consumo in più viene messo ai prezzi di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere gli aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare in tempo per marzo”, ha spiegato Giorgetti. “Mi sembra che le cose vadano un po’ meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è un po’ calmato”.