Bollette luce e fasce orarie: il trucco per risparmiare

L’aumento delle bollette per la luce e gli elettrodomestici preoccupa sempre più famiglie, in molti evitano di accendere i riscaldamenti o li accendono solo per poche ore al giorno e stanno attenti ad accendere contemporaneamente più elettrodomestici. Ma in molti casi risparmio non vuol dire privarsi, diversi studi infatti hanno scoperto che si può risparmiare sulla bolletta della luce accendendo gli elettrodomestici o i riscaldamenti centralizzati in particolari fasce orarie.

Il risparmio passa per le bollette: ecco a cosa fare attenzione

Usare particolari elettrodomestici, staccare la presa della corrente degli apparecchi in stand by. Sono le soluzioni più consigliate per risparmiare sul consumo di energia elettrica. Ma anche prestare attenzione a quando si usa più energia nell’arco della giornata può fare la differenza. Accendere i riscaldamenti la sera, ad esempio, farebbe risparmiare di molto in quanto la sera l’energia ha un prezzo minore. Questo perché i contratti delle compagnie elettriche sono biorari. Ma c’è un’altra cosa a cui fare attenzione: le diciture F1, F2 e F3 riportate sulle bollette, queste indicano appunto le fasce orarie.

La F1 è quella fascia oraria che dal lunedì al venerdì viene individuata dalle ore 8:00 del mattino alle ore 19:00 della sera. Con la sigla F2 invece si individua la cosiddetta fascia intermedia che è quella che va dalle 19:00 prima citate alle ore 23:00. Nella fascia intermedia comunque entra anche quella dalle 7:00 del mattino alle 8:00 dello stesso mattino. Anche se il sabato è individuato come giorno in cui la corrente dovrebbe costare meno, dalle 7:00 alle 23:00 si entra nella fascia intermedia F2. È evidente che la fascia di maggior risparmio è quella che cade la domenica e i festivi, a prescindere dall’orario. Oppure nella fascia dalle 23:00 alle 7:00 nei giorni feriali. Solo nei contratti biorari la fascia F2 coincide con la F3.

Consigli utili per consumare meno energia

Un po’ di accortezza nell’uso dell’energia elettrica non fa mai male e permette di alleggerire un po’ le bollette da pagare. Ecco tre pratici consigli per tenere a bada il consumo elettrico: