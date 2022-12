Attacchi aerei cinesi a Taiwan, si teme una guerra

Il governo di Taipei ha denunciato un grave episodio avvenuto questa notte. Diciotto aerei bombardieri sono entrati nell’area nella zona di difesa aerea di Taiwan.

In un periodo in cui le tensioni con la Cina erano aumentate, questa incursione potrebbe rappresentare un pinto di non ritorno. Nelle ultime 24 ore, circa una ventina di aerei cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, che ricopre uno spazio superiore allo spazio di Taiwan stessa, perchè comprende anche uno spazio cinese. I velivoli impiegati per l’attacco sono in maggioranza bombardieri H-6 nucleari, secondo il ministero della Difesa di Taiwan. Negli ultimi due anni si sono verificati varie incursioni cinesi, ma la più potenzialmente pericolosa risulta essere proprio quest’ultima.



La tensione tra i due Paesi aumenta di continuo e parallelamente la Cina peggiora i suoi rapporti anche gli Stati Uniti. Pechino ha infatti espresso pubblicamente il suo dissenso a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro due alti funzionari cinesi in Tibet.

La Cina risponde dicendo che gli Stati Uniti hanno sanzionato illegalmente due esponenti della politica cinese” con il pretesto della cosiddetta questione dei diritti umani”. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, accusa gli States di “aver gravemente interferito negli affari interni della Cina, violando in modo flagrante le norme fondamentali delle relazioni internazionali e danneggiando le relazioni sino-americane”.