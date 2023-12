Oroscopo Branko lunedì 4 Dicembre 2023: Ariete determinato

Ariete Sarete molto determinati in ambito lavorativo ma in amore potrebbero esserci delle difficoltà. Le decisioni da prendere non saranno facili, pertanto bisognerà prestare molta attenzione alle scelte future.

Toro Un periodo positivo in campo amoroso dal momento che sarà molto più semplice esprimere le proprie emozioni al partner.

Gemelli Vivrete una giornata tranquilla ma poi le cose potrebbero cambiare lasciando spazio a nuove emozioni.

Cancro In ambito professionale potreste dover affrontare qualche difficoltà mentre in amore bisognerà fare dei chiarimenti con il partner affinché possano risolversi alcune situazioni.

Leone Lunedì 4 dicembre 2023, dovrete parlare con il partner per esprimere tutto ciò che non va nel rapporto di coppia. Solo in questo modo potrà ritornare il sereno.

Vergine Approfittate di questo periodo per fare ordine sia in casa sia in ambito affettivo. Bisognerà agire con cautela con chi si vuole bene.

Bilancia È necessario confrontarsi con i colleghi e affrontare delle sfide per potersi affermare. In amore invece sarà possibile trovare finalmente delle certezze ai dubbi riguardo a una persona importante.

Scorpione Giornata positiva dal punto di vista sentimentale perché non avrete paura di esprimere i propri sentimenti non solo al partner ma anche alle persone a cui si vuole bene.

Sagittario Tantissima complicità con il partner e sarà una giornata davvero ricca di emozioni anche in campo lavorativo.

Capricorno Dovrete avere pazienza perché alcune cose potrebbero non andare per il verso giusto. Anche in amore potrebbero esserci delle incomprensioni causate da atteggiamenti poco chiari.

Acquario Giornata molto favorevole che gioverà soprattutto alle persone che vivono una relazione di coppia.