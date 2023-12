Sanremo 2024, chi sono gli “sconosciuti” della 74ª edizione?

di Rita Milione

Sono stati rivelati ieri in diretta al TG1 da Amadeus, direttore artistico della kermesse alla sua quinta conduzione, i nomi dei 27 cantanti in gara della prossima edizione del Festival di Sanremo. A loro si aggiungeranno 3 giovani, i 3 vincitori di Sanremo Giovani. In totale, dunque, 30 artisti in gara.

Dunque sul palco del Teatro Ariston saliranno:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

I Ricchi e Poveri

Chi sono gli artisti sconosciuti della 74ª edizione del Festival di Sanremo?

Quest’anno i nomi sui quali si è concentrato questo interrogativo comune sono stati tre in particolare: Maninni, La Sad e Il Tre.