Oroscopo Branko lunedì 5 Febbraio 2024: Toro forte

Le stelle ti inviteranno a fare largo all’amore, specie se negli ultimi tempi lo hai un po’ sacrificato perché preso dalle questioni pratiche, dal tuo lavoro. Hai una gran voglia di riscatto, è vero, ma faresti bene a sfruttare la benevolenza di Venere fino in fondo.

Il passaggio della Luna in Bilancia potrebbe avere stimolato un risveglio d’amore in chi sembrava ormai rassegnato alla noia, all’apatia, al distacco o alla solitudine.

Una Luna piuttosto insidiosa che potrebbe provocare qualche piccolo guaio. Meglio fare più attenzione del solito, se maneggerai oggetti taglienti e dai mali di stagione, dai disturbi cronici che ti assillano di tanto in tanto.

Leone

Potrebbe emergere un filo di stanchezza in più, dovuta alla grande mole di lavoro che hai sostenuto negli ultimi tempi. Non starai lavorando un po’ troppo? Cerca di non esaurire tutte le tue energie, perché ti aspettano settimane impegnative.