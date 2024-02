di Rita Milione

Concorso Camera dei Deputati: boom di domande per 125 posti d’oro alla Camera dei deputati. Montecitorio si appresta ad assumere 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri. La Camera ha indetto due concorsi pubblici, per esami, per la copertura di:

100 posti di Assistente parlamentare (bando);

25 posti di Consigliere parlamentare (bando).

Requisiti generali

cittadinanza italiana;

età non superiore a 40 anni per il concorso da Assistente parlamentare, e 47 anni per il concorso da Consigliere parlamentare;

idoneità fisica all’impiego ;

godimenti dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

Per i requisiti completi consulta i singoli bandi.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere inviata per via telematica utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile all’interno di ogni bando nel Bottone Blu “La tua domanda”.

Per accedere all’applicazione occorre essere in possesso dello SPID.

Chi intende partecipare al concorso deve effettuare il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di 10,00 euro da eseguirsi tramite il sistema PagoPA seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 9 aprile 2024, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità.