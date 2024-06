Oroscopo Branko martedì 11 Giugno 2024: Pesci sereno

Cari Toro, la Luna in quadratura di certo non giova al vostro umore. Servirà la massima cautela per cercare di gestire queste situazioni che richiederanno pazienza e maturità.

Cari Leone, la presenza di molti pianeti in aspetto favorevole non faranno altro che rendervi ancora più stimolati e motivati a portare avanti i vostri progetti.

Vergine

Cari Vergine, sono in arrivo delle stelle molto favorevoli per chi deve sostenere un colloquio di lavoro o per coloro che devono affrontare un esame. Cercate di fare leva sulla vostra determinazione e non fatevi abbattere da niente e da nessuno.