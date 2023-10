Oroscopo Branko martedì 17 Ottobre 2023: Vergine saggia

Ariete Cari Ariete, siete dotati di così tanta energia che potreste spostare le montagne. Qualche nuvola all’orizzonte in amore, niente di cui preoccuparsi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci qualche ostacolo, niente paura, lo supererete.

Toro Cari amici del Toro, avete un alto spirito di avventura, questo vi permette di esplorare nuovi orizzonti. Sfide da affrontare in amore e anche dal punto di vista economico.

Gemelli Cari Gemelli, siete molto adattabili solitamente, ma in questo periodo non lo siete abbastanza. Problemi economici, sicuramente non è uno delle vostre fasi migliori. Ma non tutto è negativo, l’energia non vi manca e neanche la creatività.

Cancro Cari Cancro, potenzialmente vi adattate bene alle circostanze che la vita vi offre. Ringraziate il vostro equilibrio interiore. Le vostre intuizioni sono puntuali, ma le finanze avrebbero bisogno di una spinta.

Leone Cari amici del Leone, non è un grande periodo per il lavoro, ma non dovete demoralizzarvi. La fortuna è altalenante, potete continuare a scommettere in modo responsabile, non si sa mai.

Vergine Cari Vergine, nel corso delle prossime ore riuscite ad adattarvi a tutte le circostanze, approfittatene per vincere delle sfide. L’amore attraversa una fase non facile, c’è da faticare, ma la vostra saggezza saprà guidarvi in questo arduo percorso.

Bilancia Cari Bilancia, a volte sembrate leader nati con buone abilità sociali che dovete sfruttare prossimamente. Ottimo lo stato di salute. Fate attenzione alle finanze.

Scorpione Cari Scorpione, vi aspetta un periodo di alti e bassi, il lavoro procede a fatica e le finanze non sono stabili. La fortuna va e viene velocemente.

Sagittario Cari Sagittario, la vostra fortuna è altalenante, questa condizione influisce negativamente sul vostro lavoro, ma con l’energia che avrete e la salute dalla vostra parte, dovreste poter fronteggiare qualsiasi situazione delicata.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, le stelle mettono alla prova la vostra capacità adattiva e le vostre finanze, non pensateci troppo, il vostro spirito d’avventura potrebbe aiutarvi. Nel lavoro non mancheranno energia e creatività.

Acquario Cari Acquario, ottimi i rapporti sociali, approfittatene. Il lavoro procede alla grande e la fortuna è dalla vostra parte.