Oroscopo Branko Martedì 2 Maggio 2023: età dell’oro per Pesci

Ariete Possedete capacità e coraggio di andare in direzioni diverse dagli altri. Voi conoscete la parola libertà. Preparatevi per un assalto finale in lavoro, affari e amore. Vi aspetta il meglio. Non perdete tempo, non guastate il sistema nervoso.

Toro Non sciupate le occasioni offerte dalle stelle con atteggiamenti rinunciatari o idee ristrette, per paura di non farcela. Apritevi al nuovo con fiducia. Proseguite con la vostra saggia prudenza, ma fino a un certo punto, E’ il momento di far uscire fuori tutta la vostra passione

Gemelli Alba di amore, tramonto di passione. Eventi importanti per i vostri figli maggiorenni, non si escludono nuove nascite in famiglia. Restate in contatto con le persone che vi servono. Inseguirete l’amore per tutto maggio

Cancro Occupatevi dei vostri beni familiari, in arrivo notizie importanti per il lavoro. Liberatevi della sensazione di essere i soli colpiti da qualche crisi. Tutto il vostro ambiente è in agitazione.

Leone Un po’ di fortuna per voi. Non si esclude un vertiginoso aumento delle spese. Guardate il mondo dall’alto, per quanto riguarda la carriera. Da vicino, invece, guardate il vostro amore.

Vergine Il meglio può sempre arrivare; per il successo professionale è già il momento buono. C’è tanta gente ambigua, però, che vi ronza intorno. Promettono cose che non sono in grado di mantenere. Viaggiate

Bilancia La Luna di maggio fa belle le donne della Bilancia. Ci sarà ancora tanto spazio per i vostri sogni. Alcuni si realizzeranno magari in estate, ma anche maggio regala molto più di una promessa. I consigli migliori arrivano da persone fuori dal vostro giro. Il vostro cuore freme per un appuntamento di oggi

Scorpione Il vostro mondo personale sarà scosso, ricordi saranno risvegliati, pronti a fiorire. Il prossimo amore sarà più grande per qualcuno di voi, più unita la famiglia. Ricordate che dopo quello che avete passato in certi rapporti, per riprendere ce ne vuole. Tutto è possibile, accettate tutto il nuovo che arriva.

Sagittario Come farfalle volerete di fiore in fiore. C’è ancora qualcosa di pesante, fastidioso, anche per la vostra salute. A volte la mancanza di equilibrio in amore è eccitante.

Capricorno Non complicatevi la vita precisando tutto, aspettate la conclusione della settimana con una luna favorevole. Farete più del dovuto; cose straordinarie per le iniziative di affari.

Acquario C’è un segreto che vi tormenta. Oggi siete in uno stato d’animo più felice, per iniziare il vostro maggio di amore e passione.